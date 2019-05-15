حجز أزيد من 187 كلغ “زطلة” خلال أفريل بتلمسان

تمكنت عناصر الشرطة بولاية تلمسان من حجز 187.964 كلغ من الكيف المعالج خلال شهر أفريل الماضي،وفق بيان لمصالح الأمن الولائي.

وأوضح المصدر، اليوم الأربعاء،أن الشرطة عالجت خلال الشهر الماضي 79 قضية خاصة بالمتاجرة وتهريب المخدرات

سمحت بحجز الكمية المذكورة من الكيف المعالج،و4.120 قرصا مهلوسا و5 قارورات من السوائل المهلوسة،وقد تورط في هذه القضايا 165 شخصا

كما قامت ذات المصلحة، خلال نفس الفترة المذكورة بمعالجة 288 قضية متعلقة بالجنايات والجنح، ضد الأفراد والأموال والممتلكات العامة

تورط فيها 381 شخص إلى جانب تسجيل 4 قضايا أخرى متعلقة بالجريمة الإلكترونية تورط فيها 5 أشخاص، كما أشير إليه.