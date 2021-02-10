حجز أزيد من 19 قنطار “زطلة” عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 16 تاجر مخدرات.

وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 19 قنطار و(50) كيلوغرام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 11 تاجر مخدرات.

وضبطت 17 قنطار و11 كيلوغرام من الكيف المعالج و5124 قرص مهلوس و50,5 غرام من الكوكايين.

وتم توقيف 5 تجار مخدرات وحجز 239 كيلوغرام من الكيف المعالج و73653 قرص مهلوس بعمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 75 شخصا.

وحجزت 19 مركبة و153مولدا كهربائيا و92 مطرقة ضغط و10 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير.

وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 66 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وتم توقيف 16 شخصا آخر وحجز 14 بندقية صيد ومسدس آلي و44 أنبوبة مسيلة للدموع و193810 وحدة من مختلف المشروبات.

كما تم حجز 4820 وحدة من التبغ، خلال عمليات منفصلة نُفذت بخنشلة وقسنطينة وعنابة وسطيف وغرداية وبسكرة وتيارت وسعيدة.

وتمّ إحباط محاولات تهريب 30987 لتر من الوقود بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وبرج باجي مختار.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 110 شخصا على متن قوارب بوهران والشلف وعنابة وبجاية والطارف.

فيما تم توقيف 169 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبرج باجي مختار وتلمسان والنعامة وإليزي.