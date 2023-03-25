حجز أزيد من 2 طن لحوم وأحشاء أغنام فاسدة

تمكنت مصالح أمن قسنطينة، بالتنسيق مع الدرك والجمارك والمكتب البلدي للصحة، من إتلاف كميات كبيرة من لحوم وأحشاء أغنام فاسدة. وجاءت العملية بعد نصب نقطة مراقبة فجائية على مستوى محور الدوران بالمدخل الغربي لمدينة عين أعبيد.

كما أشار بيان المصلحة ذاتها، إلى أن العملية جاءت بعد مراقبة شاحنة تبريد محملة بأغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية. مقدرة بـ 51 أنثى (بوزن 1530 كغ) رأس، بالإضافة للأحشاء (بوزن 800 كغ). وعند مراقبة اللحوم من قبل المصالح المختصة رفقة الطبيب البيطري تأكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. ليتم حجزها و إتلافها، ومباشرة الإجراءات القانونية بالخصوص من المصالح المختصة.

في حين، تأتي الخرجة في إطار البرنامج المسطر من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال الشهر الفضيل. لمكافحة مختلف أشكال المساس بالصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا من المستهلكين بهاته المناسبة.

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