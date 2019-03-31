حجز أزيد من 2 قنطار من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك بسطيف

تمكن عناصر الأمن الوطني بولاية سطيف، من حجز 2.12 قنطار من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك

وحسبما علم اليوم الأحد فإن هذه العملية تندرج في إطار محاربة مختلف الممارسات التجارية غير الشرعية التي تعرض المستهلك لمخاطر صحية.

حيث قاموا بتوقيف مركبة نفعية اشتبه في أمرها وبعد إخضاعها للمراقبة تبين أن صاحبها لا يحمل أي وثيقة تثبت مصدر تلك اللحوم أو صلاحيتها للاستهلاك. فضلا عن نقل هذه اللحوم على متن مركبة غير مهيأة .

وعقب حجز تلك اللحوم و عرضها على الطبيب البيطري، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك ليتم تحويلها إلى المصالح المختصة وإتلافها.

حيث قامت الضبطية القضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، بإعداد ملف جزائي ضد المخالف وارساله الى الجهات القضائية المعنية.