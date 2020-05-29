حجز أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج بمعسكر

أخبار الجزائر
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حجز أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة

تمكن أفراد فصيلة الطريق السيّار بسيق، أمس، من حجز 2.680 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخص كان بصدد تمرير هذه الكمية.

العملية تمت أثناء قيام أفراد فصيلة الطريق السيّار شرق -غرب بسيق بولاية معسكر، بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بسيق إقليم بلدية رأس العين عميروش.

حيث تم توقيف سيارة نوع “رونو كليو” كانت قادمة من مدينة هران باتجاه الجزائر العاصمة بعد عملية المراقبة والتفتيش باستعمال الكلب البوليسي اختصاص مخدرات.

تم العثور على كمية من المخدرات تقدر بحوالي 2.680 كلغ كانت مخبأة بإحكام داخل باب الصندوق الخلفي للسيارة.


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