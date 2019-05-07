حجز أزيد من 20 ألف وحدة مشروب معطر منتهي الصلاحية بورقلة

تمكن عناصر الفرقة المالية والإقتصادية التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة خلال اليومين الأخيرين، من حجز كمية معتبرة من مشروب معطر منتهية الصلاحية موجه للإستهلاك لفائدة الأطفال.

تفاصيل العملية تمت عقب إستغلال مصالح الشرطة لمعلومات، تفيد برواج مشروب معطر منتهي الصلاحية موجه لفائدة الأطفال.

لتباشر فور ذلك عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري، تُوجت بتحديد المستودع الرئيسي لتخزين السلعة المبحوث عنها،

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتفتيش، تم تفتيش المستودع محل شبهة

أين عثر بداخله على كمية جد معتبرة من أنابيب تحتوي على مشروب معطر موجهة للأطفال، وخلال فحصه تبين أن المنتوج مطبوع عليه تاريخ الإنتاج صالح للإستهلاك

، وبعد عملية حكه بقطعة نقدية صلبة يتبين لعناصر الشرطة التاريخ الأصلي للمنتوج المنتهية صلاحيته منذ 2018،

ليتم فور ذلك حجز السلعة وإقتياد الشخصان أصحاب السلعة إلى مقر الشرطة القضائية وإخضاعهما للتحقيق،

وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفات قضائية ضدهما وتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة .