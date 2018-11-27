حجز أزيد من 200 ألف قرص من المؤثرات العقلية خلال سنتين

تمكنت مصالح شرطة الحدود عبر كامل مراكزها البرية و البحرية والجوية خلال سنتي “2017 – 2018” من حجز 201843 قرص من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أحصت ذات المصالح خلال سنة 2017 حجز 36455 قرص من المؤثرات العقلية.

من بينها 19432 قرص تم حجزه من طرف شرطة الحدود الجوية و 13174 قرص من قبل شرطة الحدود البحرية بالإضافة إلى 3849 قرص ضبط من طرف شرطة الحدود البرية.

أما سنة 2018، فقد تم فيها و تحديدا في الفترة ما بين الفاتح جانفي إلى 31 أكتوبر المنصرم.

حجز 165388 قرص من المؤثرات العقلية، من بينها 69539 قرص حجز من طرف شرطة الحدود الجوية، و 15581 قرص من طرف شرطة الحدود البحرية.

يضاف إليها 80268 قرص تمكنت من حجزه شرطة الحدود البرية، يضيف المصدر ذاته.