إعــــلانات
أخبار الجزائر

حجز أزيد من 200 ألف قرص مهلوس بورقلة

بقلم نادية بن طاهر
حجز أزيد من 200 ألف قرص مهلوس بورقلة
  • 133
  • 0

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بحاسي مسعود، من حجز 217.146 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط هذه الكمية من المهلوسات، على متن مقطورة جرار طريقي في مكان مهيأ خصيصا للتهريب.

هذا وتكرس العملية اليقظة التامة والجاهزية الدائمة في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية. وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/cpaYc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر