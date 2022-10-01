حجز أزيد من 200 ألف قرص مهلوس بورقلة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بحاسي مسعود، من حجز 217.146 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط هذه الكمية من المهلوسات، على متن مقطورة جرار طريقي في مكان مهيأ خصيصا للتهريب.

هذا وتكرس العملية اليقظة التامة والجاهزية الدائمة في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية. وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.