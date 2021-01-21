حجز أزيد من 2000 وحدة خمر في معسكر

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حجز أزيد من 2000 وحدة خمر في معسكر
بقلم عيسى بوعزة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحسين بولاية معسكر، من حجز 1571 وحدة من المشروبات الكحولية.

وتمت العملية على اثر معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحسين، مفادها وجود شخص يقوم بنقل شحنة من المشروبات الكحولية من وهران.

أين تم وضع نقطة مراقبة، ليتم توقيف مركبة، وبعد المراقبة الإدارية والتفتيش تم العثور بداخلها على المحجوزات السالفة الذكر.

وتم تسليم البضاعة لمصالح أملاك الدولة بمعسكر، وتقديم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي نفس السياق، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمامونية، من حجز 485 وحدة من المشروبات الكحولية.

وقدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات، بـ123.500.00دج.

وتمت العملية، بناءا على معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمامونية، مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية بمنزله.

وبعد أخذ كل الإجراءات القانونية، تم تفتيش المسكن محل المعلومة.

ليتم العثور على كمية المشروبات السالفة الذكر.


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