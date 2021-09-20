حجز أزيد من 21 ألف قرص مهلوس بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج والإتجار بالمؤثرات العقلية، وحجزت أزيد من 21 ألف قرص مهلوس.وأوقفت شخصين من أفراد الشبكة أعمارهما ما بين 36 و38 سنة.

العملية أشرفت عليها فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، حيث ضبطت 21630 قرص مهلوس، وكمية من نبات القنب الهندي قدرت بـ8.7 غرام.وإسترجعت سيارة نفعية و3 هواتف نقالة، وعليه تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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