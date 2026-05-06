حجز أزيد من 21 ألف قرص مهلوس في غرداية والأغواط

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بغرداية، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان، من حجز 9.450 قرص مهلوس. من نوع بريغابالين 300 ملغ على متن سيارة سياحية، مع توقيف المشتبه فيه وحجز وسيلة النقل المستعملة.

كما حجز أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالأغواط، 11.750 قرص مهلوس من نفس النوع. مع توقيف شخصين وحجز وسيلة النقل.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. لتؤكد هذه العمليات التزام الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الدولة، بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

