حجز أزيد من 21.5 كلغ من “الكيف” و7.440 قرصًا مهلوسًا

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، من إحباط عمليتين نوعيتين بكل من ولايتي باتنة والأغواط.

العملية جاءت في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، فبإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة.مكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بباتنة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز أكثر من 21,5 كلغ من الكيف المعالج. مع توقيف شخصين كانا على متن شاحنة بمقطورة.

كما تمكنت مصالح الجمارك بإقليم المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الأغواط. من حجز 7.440 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغبالين 300 ملغ، كانت مخبأة على متن سيارة سياحية، مع توقيف المتورطين.

كما تندرج هاتان العمليتان في إطار تنفيذ الغستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب وحماية الأمن والصحة العموميين.