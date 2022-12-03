حجز أزيد من 22 ألف قرص مهلوس بالأغواط

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 22.440 قرصا مهلوسا من نوع بريغبالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط المهلوسات، مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية. كما تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويأتي ذلك، حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على المساهمة في استتباب الأمن والنظام العامين.