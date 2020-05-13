حجز أزيد من 23 قنطار “زطلة” في بني ونيف ببشار

ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الثلاثاء، كمية ضخمة من الكيف المعالج، بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تقدر كمية المحجوزات، بواحد طن و7 قناطير و72 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وتأتي هذه العملية النوعية، لتُضاف إلى تلك التي مكنت في نفس اليوم وبنفس المنطقة من ضبط خمسة قناطير و60 كيلوغرام من نفس المادة.

لترتفع حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها يوم أمس إلى 2 طن وثلاثة قناطير و32 كيلوغرام.

وفي عملية أخرى، أوقفت مفارز للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 8 تجار مخدرات بكل من وهران وسيدي بلعباس، وجد بحوزتهم 30 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وتأتي هذه النتائج النوعية، لتضاف إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال وترويج هذه السموم داخل التراب الوطني.

كما تؤكد هذه العملية مرة أخرى، اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في كل الظروف والأحوال.