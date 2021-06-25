حجز أزيد من 25 طن “زطلة” خلال الـ 4 أشهر الأولى من السنة الجارية

أكدت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، أنه تم حجز أكثر من 25 طن من القنب الهندي في الجزائر. خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية. مع تسجيل “انخفاض” مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب الخبر الذي أوردته إذاعة عين تموشنت، استنادا إلى حصيلة لمصالح مكافحة المخدرات الدرك الوطني والشرطة والجمارك. أوضح الديوان في تقريره أنه “تم حجز 25.206.589 كلغ من القنب الهندي. خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 منها نسبة 45.50 % غرب البلاد”.

وأضاف ذات المصدر أن كمية القنب الهندي المحجوزة خلال هذه الفترة قد سجلت انخفاضا بـ 8.54 %. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وذلك بسبب تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود.