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حجز أزيد من 25 كيلوغرام من “الزطلة” بتلمسان

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حجز أزيد من 25 كيلوغرام من “الزطلة” بتلمسان
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد ميمون بتلمسان، من حجز 25 كيلوغرام و 600 غرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان مديرية الجمارك، اليوم الاربعاء، فقد كانت البضاعة مخبأة بإحكام داخل الأبواب الأربعة لسيارة من نوع كيا.

العملية تمت على اثر حاجز أقيم لمراقبة الطريق الوطني رقم 07 ولاية تلمسان.

كما تم توقيف سائق السيارة و إحالته على الجهات القضائية المختصة


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