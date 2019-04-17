حجز أزيد من 2500 مؤثر عقلي بحوزة شخصين في الجزائر العاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، توقيف شخصين مشتبه فيهما، مع حجز 2520 مؤثر عقلي، ومبلغ مالي قدره 6000 دج.

وتعود حيثيات القضية، التي عالجتها مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي.

وذلك على إثر معلومة أمنية مؤكدة مفادها تردد بعض الأشخاص المشبوهين والغرباء على أحياء باب الوادي قادمين من ولايات شرقية.

يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية، على إثر ذلك، باشرت ذات الفرقة تحرياتها من خلال عمليات ترصد واسعة النطاق

أفضت إلى مراقبة مشتبه فيه على مستوى محطة الحافلات حاملا حقيبة ظهرية، كان قد إلتقى مع مشتبه فيه آخر تسلم الحقيبة منه.

لتقوم عناصر الشرطة بتوقيف الإثنين معا، بعد القيام بعملية التلمس القانونية- حسب بيان لمصالح الأمن الولائي-

تم ضبط بحوزتهما على مؤثرات عقلية بعدد إجمالي بلغ 2520 قرص، و مبلغ مالي قدره 6000 دينار وهاتف نقال.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.