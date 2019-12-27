حجز أزيد من 26 ألف أورو بمطار هواري بومدين الدولي

احبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة اليوم الجمعة محاولة تھريب 600 26 أورو، بإتجاه مدينة دبي.

العملية تمت على مستوى مركز الفرز والتفتیش للبھو العام للمطار اين تم مسافرين اثنینكان بصدد مغادرة ارض الوطن .

وعقب عملية التفتيش للحقائب تم العثور على الكمية المذكورة من العملة الصعبة مخبأة بإحكام داخل حقائبهما .

أحبطت مصالح شرطة الحدود بمطار “ھواري بومدين” الدولي، محاولة تھريب أزيد من 26 ألف أورو، بإتجاه مدينة دبي.

وبعد استكمال إجراءات التحقیق تم تقديمھا أمام وكیل الجمھورية.