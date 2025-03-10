حجز أزيد من 26 قنطارا من الموز في تيبازة

قامت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لمديرية التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لولاية تيبازة، بحجز أكثر من 26 قنطارا من مادة الموز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وحسب بيان للمديرية، تمت هذه العملية، بالتنسيق مع شرطة تيبازة ممثلة في عناصر كل من المصلحة الولائية للشرطة العامة و الأمن الحضري الخارجي الحطاطبة صبيحة أمس الأحد.

حيث قامت ذات المصالح، بعملية مراقبة وتفتيش مشتركة على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة. خصوصا المواد التي تشهد ارتفاعا كبيرا في السعر غير المبرر.

وقامت ذات المصالح بحجز أكثر من 26 قنطارا من مادة الموز، بسبب مخالفة عدم القيد في السجل التجاري قيد رئيسي. وعدم وجود أي فوترة.