حجز أزيد من 2600 وحدة من المهلوسات في عين الذهب بتيارت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الذهب في تيارت، التابعة لكتبية الدرك الوطني بالسوقر من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، كانت العصابة بصدد ترويجها في تيارت.

وعلم من مصادر مطلعة أن عملية توقيف العصابة المتكونة من 3 أشخاص، تمت إثر معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني لبلدية عين الذهب، بوجود سيارة من نوع تويوتا ياريس بيضاء اللون، تحمل كمية معتبرة من المهلوسات.

ليتم نصب كمين لهم في الطريق الرابط بين عين الذهب وتيارت، وبعد توقيف السيارة وتفتيشها عثر على 2962 وحدة من المهلوسات من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل لوحة القيادة.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهمين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر للنظر في قضيتهم .

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