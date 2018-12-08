حجز أزيد من 2700 قرص مهلوس ببشار

تمكنت شرطة بشار نهاية الأسبوع الجاري، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمهلوسات والمخدرات.

أسفرت عن حجز 2764 قرص مهلوس و 125 غرام من الكيف المعالج، وفق ماكشف عنه بيان لمصالح الأمن، اليوم السبت.

وتمت مجريات هذه العملية التي نفذتها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

على إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية بصدد تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة و إدخالها إلى مدينة بشار.

بعد تحريات الضبطية القضائية و كذا الإستغلال الميداني للمعلومات المتعلقة بتحركات أفراد الشبكة الإجرامية و هوياتهم،

ليتم وضع حد لنشاطها بعد توقيف شخصين مشتبه فيهما ينشطان ضمنها و بحوزتهما 2764 قرص مهلوس و 125 غرام من الكيف المعالج.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، يضيف المصدر.