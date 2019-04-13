حجز أزيد من 28 كغ “زطلة” وأكثر من 38 طن مواد غذائية في ولايتين

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الجمعة بالنعامة، من توقيف تاجر مخدرات

وحجزت 28.5 كغ من الكيف المعالج ومركبة سياحية، حسبما ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت .

كما أوقف حراس الحدود بعين قزام، منقبين عن الذهب بحوزتهما جهازي كشف عن المعادن، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني

بنفس المنطقة، مهربين كانا على متن شاحنتين محملتين بـ “38.25” طن من المواد الغذائية، يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق أخر،أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي “13” مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وسوق أهراس.