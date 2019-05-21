حجز أزيد من 290 رزمة لـ”الشيفون” مهرب عبر الحدود بالوادي

أوقف عناصر تابعة لسرية أمن الطرقات بالطريق الوطني رقم 16 بإقليم دائرة حاسي خليفة، بالوادي من إيقاف شاحنة نصف مقطورة يقودها

شخص يبلغ من العمر 38 سنة محملة بـ295 رزمة من الملابس المستعملة، حسبما كشف عنه بيان لذات الجهاز الأمني .

وأوضح المصدر،أنه أثناء حاجز أمني لسرية أمن الطرقات عبر إقليم الإختصاص بالنقطة الكيلومترية رقم 60 بالطريق الرابط بين ولاية الوادي وتبسة

بدائرة حاسي خليفة، أين قامت بتوقيف شاحنة نصف مقطورة و مراقبتها بشكل عادي، وفق ذات المصدر .

ليتم العثور بها على 295 رزمة من الملابس المستعملة، التي يتم تهريبها عبر الحدود الشرقية .

لتقوم ذات المصالح بتحويل الشاحنة وسائقها إلى مقر الفرقة وإعداد ملف قضائي للموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية محل الإختصاص .