حجز أزيد من 3آلاف علبة تبغ وكميات معتبرة من الخمور في ثلاث ولايات  

قامت عناصر الشرطة من حجز كميات من التبغ إضافة معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام في كل عين الدفلى وعنابة وغليزان.

فبولاية عين الدفلىحجزت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لخميس مليانة وحدة من المشروبات الكحولية بدون فواتير قدرت بـ 12420 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

حيثيات العملية تمت على إثر توقيف شاحنة على متنها شخص مشتبه فيه، بعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، تم العثور بداخلها على 12420 وحدة من المشروبات الكحولية.

أما مصالح الشرطة بعنابة فقد تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لسيدي عمار بعنابة، من حجز كمية معتبرة من التبغ سجائر و مادة الشمة.

تمثلت في 21840 علبة من السجائر غير مفوترة ،و أخرى أجنبية الصنع، 39745 علبة من مادة الشمة المقلدة، مع توقيف03 أشخاص مشتبه فيهم.

حيثيات العملية تمت على إثر معلومات مفادها، وجود 03 أشخاص مشتبه فيهم بحوزتهم كمية معتبرة من السجائر و الشمة.

تم تحديد هويتهم ومقر سكناهم، ليتم تنفيذ أذون بالتفتيش سمحت بحجز 21840 علبة من السجائر و 39745 وحدة من مادة الشمة.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

أما في ولاية غليزان فقد تمكنت الفرقة الإقليمية لدرك الوطني ببني درقن التابعة للكتيبة الإقليمية بزمورة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب 1200قاروة من المشروبات الكحولية.

كان أحد الأشخاص بصدد ترويجها بالمنطقة، وذلك من خلال تمريرها بسيارة نفعية، من أحداث تغيرات في هيكل السيارة .

لتتمكن ذات العناصر في وقت وجيز من حجز الكمية وتوقيف الشخص وتقديمه أمام العدالة.