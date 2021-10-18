حجز أزيد من 3 قناطير “زطلة” بتلمسان

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان خلال هذا الأسبوع في إطار محاربة التهريب الدولي للمخدرات، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة تتكون من 05 أشخاص. وحجز 3 قناطير و65 كلغ من الكيف المعالج.

كما أسفرت هذه العملية عن ضبط 6 مركبات ودراجة نارية، ومبلغ مالي بقيمة 191 مليون سنتيم من عائدات الترويج. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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