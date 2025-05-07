حجز أزيد من 3 قناطير كيف وقرابة 4 ملايين قرص مهلوس 

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 40 تاجرَ مخدّرات.

وهذا حسب ما نشرته وزارة الدفاع الوطني اليوم في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 6 ماي 2025.

كما نجحت في إحباط محاولات إدخال 3 قناطير و39 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

بالإضافة إلى حجز 17,89 كيلوغراماً من مادة الكوكايين، و 3.743.658 قرصاً مهلوساً.

ومن جهة أخرى، تم توقيف 438 شخصا وضبط 41 مركبة و137 مولدا كهربائيا و80 مطرقة ضغط و9 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتمكنت المصالح ذاتها أيضاً من توقيف 12 شخصا آخر وحجز 4 بنادق صيد و278.600 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 5,85 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

هذا، إلى جانب إحباط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ 36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 186 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.