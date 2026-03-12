حجز أزيد من 3 قناطير لحوم مستوردة تُباع على أنها محلية بعين الدفلى

سجلت شرطة العطاف بولاية عين الدفلى بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة قضية غش في المنتوج المعروض للزبائن مع طرح أسعار غير غير قانونية. تورط فيها صاحبا محل تجاري لبيع اللحوم.

العملية جاءت خلال المراقبة المفاجأة للمحل، تبيّن أن المعنيين كانا يعرضان لحوم مستوردة على أنها محلية و بأسعار غير مطابقة المحددة من طرف الدولة. أين تم حجز 350 كلغ لحوم مستوردة. تم إحالة المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة.

وذلك في إطار المخطط الأمني الوقائي المسطر من طرف شرطة عين الدفلى بمناسبة شهر رمضان الكريم. الرامي إلى مراقبة الممارسات التجارية للوقوف على مدى احترام قواعد الصحة و النظافة. وكذا مدى احترام التنظيمات والإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة النشاطات التجارية مع السعي إلى مكافحة كل أشكال الغش في المواد الغذائية.

