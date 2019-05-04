حجز أزيد من 3 كلغ “زطلة” ببلدية تلمسان

تمكن مؤخرا عناصر أمن ولاية تلمسان من حجز 3 كلغ و 30 غ من الكيف المعالج وتوقيف 3 أشخاص ببلدية تلمسان.

و حسب بيان لمصالح الأمن، اليوم السبت، أن العملية جاءت إثر دوريات لعناصر الشرطة التابعة لـفرقة مكافحة المخدرات

بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي بحي” القلعة العليا” وإخضاع 3 أشخاص كانوا في حالة سكر لعملية التلمس الجسدي.

تم ضبط بحوزة أحد هؤلاء الأشخاص “40 سنة” على 42 قرص مهلوس و سكين من الحجم الكبير، يضيف المصدر نفسه.

والعثور بعد تفتيش مسكنه الواقع بالحي المذكور على الكمية السالفة الذكر من الكيف المعالج على شكل ثلاثون صفيحة

وستة قطع مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى 16 قرصا مهلوسا، وفق ذات المصدر.

تم تقديم الأشخاص الثلاثة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الذي أمر بإيداع الشخص

الذي عثر بمنزله على الكيف المعالج الحبس المؤقت و وضع الشخصين الآخرين تحت الرقابة القضائية كما أشير إليه.