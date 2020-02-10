حجز أزيد من 3 كلغ كوكايين و12 ألف قرص مهلوس بتلمسان

ضبط حراس الحدود، 3.800 كيلوغرام من الكوكايين و8 كيلوغرام من الكيف المعالج و12380 قرص مهلوس، في تلمسان.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 3 أشخاص بتمنراست، وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و9 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط.

وضبط عناصر الدرك الوطني بندقية صيد ومسدس آلي بسعيدة، حسب ذات البيان.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ109 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وذلك بكل من تلمسان ووهران والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف.

في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من عين صالح وتيارت وتبسة والأغواط وجانت وتلمسان.