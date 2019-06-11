حجز أزيد من 3 كلغ من الكوكايين وأكثر من 59 ألف قرص مهلوس بوهران

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الاثنين، بوهران، 3 تجار مخدرات بحوزتهم بـ 3.280 كلغ من مادة الكوكايين و 12.94 كلغ من الكيف المعالج و59679 قرص مهلوس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بعين الدفلى 3 تجار مخدرات وحجزوا (87,3) كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست، 4 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط.

فيما أوقف حرس الحدود 7 مهاجرين غير شرعيين ببشار .