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حجز أزيد من 3 كلغ من الكوكايين وأكثر من 59 ألف قرص مهلوس بوهران

أخبار الجزائر
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حجز أزيد من 3 كلغ من الكوكايين وأكثر من 59 ألف قرص مهلوس بوهران
بقلم شهرزاد مزياني

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الاثنين، بوهران، 3 تجار مخدرات بحوزتهم  بـ 3.280  كلغ من مادة الكوكايين و 12.94 كلغ من الكيف المعالج و59679 قرص مهلوس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ،  أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بعين الدفلى 3 تجار مخدرات وحجزوا (87,3) كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين.
من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست، 4 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط.

فيما أوقف حرس الحدود 7 مهاجرين غير شرعيين ببشار .


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