حجز أزيد من 3 كلغ من المرجان بتلمسان

تمكن مصالح الشرطة من حجز 3 كلغ و 400 غرام من المرجان الأحمر بمدينة مغنية بتلمسان حسب بيان للأمن بالولاية.

وقد تمت هذه العملية أمس السبت من طرف فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

إثر تفتيش مسكن أحد المواطنين بمغنية والمتورط في قضية محل تحقيق بخصوص المتاجرة بالمخدرات وفق ذات المصدر.

وسمحت عملية التفتيش بضبط الكمية المذكورة من المرجان الأحمر كانت مخبأة داخل مرآب المسكن.

وتبين أنها ملك لوالد ذات الشخص وأنها كانت موجهة للتهريب حسب نفس البيان.

وتمّ توقيف صاحب هذه البضاعة 55 سنةالذي اعترف أن كمية المرجان الأحمر ملك له.

فيما يبقى التحقيق مفتوحا من طرف أعوان ذات المصلحة كما أشير إليه.