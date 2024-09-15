حجز أزيد من 30 ألف وحدة من المفرقعات بتيزي وزو

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو من حجز أزيد من 30 ألف وحدة من المفرقعات و الألعاب النارية مختلفة الأصناف و الأحجام، في عدة عمليات مشتركة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومفتشية أقسام الجمارك.

وذلك في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالمفرقعات و الألعاب النارية و كذا الأخطار الناجمة عن استعمالها لا سيما السلامة الجسدية لفئة الأطفال.

العمليات تمثلت في مراقبة مختلف المحلات التجارية، و كذا مداهمات مشتركة مست عدة نقاط بالولاية.

في هذا الشأن تم إنجاز ملفات قضائية ضد المخالفين عن قضايا حيازة مواد محظورة حظرا مطلقا (مفرقعات).