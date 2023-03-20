حجز أزيد من 32 طن سُكر في أكبر قضية مضاربة ببجاية

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز أزيد من 32 طن من مادة السكر ببلدية واد غير ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 15 مارس 2023، وعلى إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير.

وأفادت المعلومات وجود كمية معتبرة من مادة السكر مخزنة بمرآب بأحد البنايات بقرية ايباشيرن بلدية واد غير.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان رفقة أعوان التجارة.

أين وجدوا صاحب البناية البالغ من العمر 39 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، وبعد الاستفسار معه عن محتوى المرآب أكد أنه يوجد بداخله 32.4 طن من مادة السكر معبأة في أكياس ذات وزن 25 كلغ، ملك لأخيه.

ليتم طلب فاتورة الشراء لهذه البضاعة حيث أكد انه لا يملك أي فاتورة. بعد إستدعاء أخيه البالغ من العمر 31سنة والمالك الحقيقي للسلعة أكد أنه لا يحوز أيضا على فاتورة السلعة المخزنة.

ليتم توقيفهما على إثر ذلك واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق حول المضاربة غير المشروعة وإنعدام الفوترة.

وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعنيان أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية. من أجل إتخاذ الإجراء القانوني المناسب، مع تسليم البضاعة المحجوزة إلى لمصالح أملاك الدولة.