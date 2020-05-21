حجز أزيد من 33 كلغ “زطلة” في تلمسان

تقام عناصر الأمن الولائي لتلمسان مؤخرا، بحجز 33 كلغ و400 غرام من الكيف المعالج ببلديتي تلمسان وسيدي الجيلالي في عمليتين متفرقتين.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، اليوم الخميس، قام بالعملية الأولى عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لتلمسان.

وجاءت هذه العملية، إثر استغلال معلومات مفادها حيازة امرأة داخل منزلها الواقع ببلدية تلمسان على كمية من المخدرات موجهة للترويج.

وسمحت عملية تفتيش منزل المشتبه فيها، من حجز 2 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ 250 ألف دج.

وبعد التحقيق مع المشتبه فيها، تم التعرف على هوية 3 أشخاص ينشطون ضمن نفس الشبكة الذين تم توقيفهم في وقت لاحق.

وسيتم تقديم الأشخاص الأربعة الموقوفين اليوم الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، حسب ذات البيان.

وجاءت العملية الثانية، بناء على معلومات وردت لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببلدية تلمسان، تفيد بوجود كمية من المخدرات ببلدية سيدي الجيلالي مهيأة للنقل والشحن والمتاجرة والترويج.

وسمحت عملية تفتيش المكان السالف الذكر، من العثور على 31 كلغ و400 غرام من الكيف المعالج.

وتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو، الذي أمر بمواصلة التحقيق في هذه القضية، يضيف البيان.