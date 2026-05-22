حجز أزيد من 34 كلغ كوكايين

تمكنت عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات للأمن الوطني، في عمليتين، من ضبط أزيد من 34 كغ من الكوكايين و17 كغ كيف معالج.

وتم تنفيذ هذه العملية النوعية، بالتنسيق مع مصالح الجمارك. ومكنت من توقيف عناصر الشبكة المقدر عددهم بـ 5 أفراد من بينهم إمرأة.

وأسفرت العملية الأولى، عن ضبط شحنة من الكوكايين على متن مركبة بمدينة الأغواط.

وكانت كمية الكوكايينـ، مخبأة بإحكام بأحد التجاويف الداخلية للهيكل القاعدي للمركبة.

كما مكنت العملية، من حجز مواد صيدلانية تستعمل في تحضير هذه السموم.

فيما أسفرت العملية الثانية، عن ضبط أزيد من 17 كلغ من الكيف المعالج داخل مركبة.

وتم اعتراض مسار المركبة على مستوى المخرج الجنوبي لولاية الجلفة. ومكنت العملية من توقيف 8 من عناصر الشبكة الاجرامية.

