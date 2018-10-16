حجز أزيد من 350 قارورة “خمر” بمستغانم

حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم مؤخرا 274 قارورة من المشروبات الكحولية ببلدية الصفصاف، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وتم العثور على هذه الكمية من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بدون رخصة أثناء عملية مداهمة لأوكار الجريمة.

حيث كانت مخبأة بإحكام وسط الحشائش داخل غابة “عقبوب” ببلدية الصفصاف وفق ذات المصدر.

وتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم وأمر بفتح تحقيق في القضية كما أشير إليه.

كما حجز عناصر الشرطة القضائية للأمن الخارجي لحجاج 82 وحدة من المشروبات الكحولية.

وجاءت العملية بناءً على معلومات مفادها أن أحد الأشخاص، يقوم ببيع هذه المشروبات دون رخصة بمسكنه الواقع ببلدية حجاج.

وبعد تفتيش مسكن المشتبه به تم العثور على هذه الكمية من المشروبات الكحولية ومبلغ 9500 دج من عائدات البيع يضيف نفس المصدر.

وتم تقديم الموقوف لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.