حجز أزيد من 36 طن من القنب الهندي خلال السداسي الأول من 2021

كشفت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عن حجز أزيد من 36 طن من راتنج القنب الهندي خلال السداسي الأول من سنة 2021.

وأفاد تقرير الديوان استنادا لحصيلة مصالح مكافحة المخدرات عن حجز 36.766.548 كلغ من القنب الهندي منها 51.40 % غرب البلاد. وسجلت إنخفاضا بـ19.36 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.

كما إرتفعت كمية الهيرويين المحجوزة من 33.159 غرام بالسداسي الأول من 2020 الى 120.608 غرام خلال نفس الفترة من 2021. وزادت كمية المؤثرات العقلية المحجوزة من 140 975 1 قرص الى 624 494 2 قرص خلال نفس الفترة.

وأفاد الديوان، عن تورط 34.309 شخص في قضايا المخدرات, في ارتفاع قدره 1.27 بالمائة, من بينهم 96 أجنبي، و809 شخص يتواجدون في حالة فرار.

ومن المتورطين, 7.402 شخص متاجر, و 13.644 شخص يستعملون راتنج القنب الهندي و5.945 يتاجرون بالمؤثرات العقلية و 7.105 أخرون مستعملون.

و فيما يخص الاتجار بالمواد الصلبة, فيخص 80 متاجر و53 مستعملي الكوكايين و37 متاجر بالهيرويين و19 مستعمل الهيرويين. ومعالجة 27.117 قضية مقابل 27.579 قضية في نفس الفترة من سنة 2020, أي انخفاض بـ1.68 بالمائة.

و خلص ذات المصدر أنه من اجمالي هاته القضايا 8.189 متعلقة بالإتجار بالمخدرات, و18.911 قضية متعلقة بحيازة وإستعمال المخدرات و17 قضية زراعة القنب الهندي والأفيون.

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