حجز أزيد من 37 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

تمكن عناصر أمن دائرة مغنية بأمن ولاية تلمسان، من حجز 37 كلغ و 600 غ من الكيف المعالج وتوقيف شخص حسب بيان لذات المصالح.

قام بالعملية بها عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة مغنية بعد ورود معلومات مفادها وجود شخص يحوز على كمية من المخدرات داخل منزله بأحد أحياء .

قام عناصر الشرطة بتفتيش مسكن الموقوف حيث تم العثور على الكمية المذكورة من الكيف المعالج مع حجز كذلك مبلغا ماليا يقدر ب 53 ألف دج يعتبر من عائدات ترويج المخدرات وكذا دراجة نارية.

تم توقيف هذا الشخص ليتم تقديمه لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة فيما بقى التحقيق مفتوحا في هذه القضية.