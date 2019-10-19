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حجز أزيد من 4 آلاف قارورة خمر ببلدية تاجنانت في ميلة 

أخبار الجزائر
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حجز أزيد من 4 آلاف قارورة خمر ببلدية تاجنانت في ميلة 
بقلم سفيان بوعون

حجزت مصالح أمن دائرة تاجنانت بولاية ميلة، 4739 قارورة خمر من مختلف العلامات.

وفي ذات العملية الأمنية، واستغلالا لمعلومات استعلاماتية، تم توقيف ثلاث أشخاص.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714550

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