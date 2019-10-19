حجز أزيد من 4 آلاف قارورة خمر ببلدية تاجنانت في ميلة 

وفي ذات العملية الأمنية، واستغلالا لمعلومات استعلاماتية، تم توقيف ثلاث أشخاص.
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حجزت مصالح أمن دائرة تاجنانت بولاية ميلة، 4739 قارورة خمر من مختلف العلامات.
وفي ذات العملية الأمنية، واستغلالا لمعلومات استعلاماتية، تم توقيف ثلاث أشخاص.
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية، في بعض الولايات الجنوبية.
وذكر الديوان في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية هي كل من تمنراست…
تمكنت الجمارك بالمعبر الحدودي بوشبكة، في تبسة، من إحباط كمية من أقراص "الصاروخ" تم العثور عليها على متن مركبة سياحية.
وتمت العملية بعد الاشتباه في الموقوفين،…
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