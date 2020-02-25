حجز أزيد من 4 قناطير لحوم بيضاء فاسدة تباع بالرصيف في وهران

تمكنت عناصر من فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن وهران، من حجز 372كغ و85غ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، تباع بالرصيف العام.

وتمت العملية خلال عملية تطهيرية على مستوى بلدية سيد الشحمي، أين تم ضبط اللحوم معروضة للبيع بطريقة غير شرعية، بإحدى الطاولات على الرصيف العام بالسوق اليومي بحي الصباح، ودون سجل تجاري.

بالإضافة إلى انعدام أدنى شروط الصحة والنظافة، ومخالفة لشروط الحفظ والتخزين، حيث تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها ضد البائع البالغ من العمر 31 سنة، لينجز في حقه إجراء قضائي.