حجز أزيد من 4 كغ “كيف معالج”.. ووضع حد لشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات

تمكن الدرك الوطني ببجاية من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات (كيف معالج). ببلدية سيدي عيش ولاية بجاية.

كما تم توقيف شخصين وحجز 4 كيلوغرامات و700 غرام من المخدرات. ومبلغ مالي يقدر بـ320 ألف دينار، من عائدات البيع، و6 هواتف نقالة. وجهازين للإرسال والاستقبال، وسيارة مستعملة لنقل هذه السموم.

وتعود وقائع القضية إلى معلومات واردة لقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات. بصدد تمرير شحنة من هذه السموم إلى إقليم بلدية تازمالت. تستعمل في تنقلاتها سيارة نوع “كيا بيكانتو” تحمل ترقيم ولاية بجاية.

واستغلالاً لهذه المعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلام وبعد تحديد هوية ومكان وجود عناصر الشبكة.

كما تم وضع خطة محكمة، حيث أسفرت العملية عن توقيف السيارة سالفة الذكر، التي كان يقودها شخص يبلغ 34 سنة. ويرافقه شخص يبلغ من العمر 42 سنة ينحدران من ولاية بجاية.

وبعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم حجز 50 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي يقدر بـ 4 كيلوغرامات و700 غرام من المخدرات (كيف معالج). ومبلغ مالي يقدر بـ 320 ألف دج من عائدات البيع، إضافة إلى حجز 6 هواتف نقالة وعقود شرائح هاتف نقال. وحجز جهازين للإرسال والاستقبال وسيارة نوع “كيا بيكانتو”. ليتم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

كما تم إنجاز ملف في القضية مع تقديم المشتبه فيهما أمام السلطات القضائية المختصة، أين تم إيداعهما الحبس.