حجز أزيد من 4 ملايين ونصف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا، بمناسبة المولد النبوي 2021، يرتكز على وضع تشكيلات أمنية تسهر على فرض التواجد الأمني عبر كامل قطاع الاختصاص.

بالإضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية لتحسيس المواطنين بخطورة استعمال هذه الألعاب النارية، وكذا القيام بمداهمات لمحاربة الاتجاربالمفرقعات، بغية المحافظة على السلامة والسكينة العامة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت قوات الشرطة خلال الفترة من01 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2021، من معالجة 303 قضية تتعلق بالاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية، تورط فيها 320 شخص، مع حجز 04 ملايين و 775 ألف و769 وحدة من هذه المواد.

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