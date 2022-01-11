حجز أزيد من 40 ألف لتر من زيت المائدة مُوجهة للمضاربة
تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، من معالجة 257 قضية متعلقة بالمضاربة والاحتكار في السلع والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2021 إلى 07 جانفي 2022.
وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، تورط في هذه القضايا 295 شخصا. كما سمحت هذه العمليات، من حجز 13273,22 قنطار من المواد الغذائية، و40667 لتر من مادة زيت المائدة.
ويأتي ذلك، في إطار جهود الأمن الوطني في مكافحة كافة أشكال المضاربة في السلع.
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رزيق يفصل في منع بيع زيت المائدة للأطفال
فصل وزير التجارة كمال رزيق، السبت، في موضوع منع بيع زيت المائدة للقصر، بعدما تم تداول الخبر بشدة أمس الجمعة.
وأكد الوزير الأمر، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لوهران قائلا: “منعنا القصّر من اقتناء زيت المائدة، وذلك بعد استغلالهم من قبل أطراف للمضاربة فيه”.
وأوضح رزيق، إن اتخاذ هكذا قرار لم يكن اعتباطيا، فقد سهرت فرق التجارة، بالتعاون مع مصالح الدرك والشرطة، منذ شهر تقريبا، على مراقبة السلوكات الاستهلاكية.
مضيفا إن هذه المصالح لاحظت شيئا غريبا، وهو استعمال الأطفال من طرف قليلي الضمائر، حيث يرسلونهم لشراء هذه المادة، وكل هذا موثق بالأدلة.
كما تابع ذات المتحدث، إن هؤلاء يستعملون الأطفال في المضاربة، لذلك فضلت مصالح التجارة، منع الاطفال من شراء هذه المادة.
وأشار الوزير، إلى أن هذا القرار ساري المفعول، منذ الجمعة الماضية.