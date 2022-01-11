حجز أزيد من 40 ألف لتر من زيت المائدة مُوجهة للمضاربة

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، من معالجة 257 قضية متعلقة بالمضاربة والاحتكار في السلع والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2021 إلى 07 جانفي 2022.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، تورط في هذه القضايا 295 شخصا. كما سمحت هذه العمليات، من حجز 13273,22 قنطار من المواد الغذائية، و40667 لتر من مادة زيت المائدة.

ويأتي ذلك، في إطار جهود الأمن الوطني في مكافحة كافة أشكال المضاربة في السلع.

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