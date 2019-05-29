حجز أزيد من 40 طن منتوجات فاسدة وغير مطابقة خلال 20 يوما من رمضان

سمحت تدخلات مصالح الرقابة خلال العشرين يوم الأولى من شهر رمضان بحجز 41 طن من المنتوجات غير مطابقة أوغير الصالحة

للإستهلاك والمقدرة بـ9.28 مليون دج، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة التجارة.

وقامت مصالح الرقابة خلال هذه الفترة الممتدة من 6 إلى 25 ماي بالقيام بـ19.337 تدخل موجه نحو مختلف مجالات التموين

وهو مامكن من معاينة 667 مخالفة لقواعد النوعية أدت إلى تحرير 593 محضر وإقتراح غلق 29 محل تجاري،حسب نفس المصدر.

وتتعلق المخالفات الأساسية التي تم معاينتها بعدم نظافة وسلامة المواد الغذائية، حيازة وعرض للبيع مواد غير صالحة للإستهلاك

وغياب الرقابة الذاتية، عدم إحترام درجة حرارة الحفظ، غياب وضع الوسم، وكذا حيازة و بيع مواد غير مطابقة

وبخصوص مراقبة الممارسات التجارية، قامت المصالح الرقابية بـ20.082 عملية تدخل

أسفرت عن تحرير 1.059 مخالفة و 1.021 محضر وإقتراح غلق 70 محل تجاري، يضيف نفس المصدر.

كما مكنت هذه التدخلات من جهة أخرى من كشف عمليات تجارية بدون فوترة بمبلغ 1.582 مليون دج وحجز بضائع تبلغ قيمتها 660.30 مليون دج.

و في المجموع، قدم البيان حصيلة إجمالية بـ39.419 تدخل،1.726 مخالفة،1.614 محضر مخالفة،670 مليون دج كقيمة للسلع المحجوزة

بالإضافة إلى 1.582 مليون دج كمبلغ للعمليات التجارية بدون فوترة و كذا إقتراح غلق 99 محل، يضيف البيان .