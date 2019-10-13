حجز أزيد من 400 وحدة مشروب كحولي بسيق في معسكر

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمدينة سيق بمعسكر،من حجز كمية قدرت إجمالا بـ408وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية كانت إثر دوريات أمنية لعناصر الفرقة عبر أحياء وشوارع مدينة سيق.

حيث لفت انتباههم بأحد الأحياء مركبة مشبوهة،ليتقدم عناصر الفرقة لغرض مراقبة المركبة،والتأكد من هوية ركابها لاذ حينها مرافق السائق بالفرار.

فيما ضبط داخل المركبة بعد مراقبتها على كمية من المشروبات الكحولية تمثلت في 408 وحدة.

ليتم حجزها وتحويل سائق المركبة إلى مقر الفرقة.

أين فتح تحقيق في القضية مكن من تحديد هوية المشتبه فيه الفار، لينجز إجراء قضائي بهذا الخصوص وحول أمام العدالة.