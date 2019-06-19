حجز أزيد من 4000 آلاف أورو بمطار عبان رمضان ببجاية

تمكنت عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية، بمطار عبان رمضان بجاية، من ضبط وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 4250 أورو.

تفاصيل القضية تعود إلى تقدم المدعوة، ” أ .م”، البالغة من العمر 30 سنة، إلى مطار الصومام ببجاية، قصد مغادرة التراب الوطني بإتجاه مدينة باريس الفرنسية .

وعند إخضاعها لعملية التفتيش على مستوى مركز الفرز والتفتيش لقاعة الركوب الدولي، عثر على المبلغ المالي السالف الذكر

المبلغ كان مخبأ بداخل حقيبتها اليدوية، ولم تصرح به لدى مصالح الجمارك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

إضافة لعدم حيازتها أي وثيقة تثبت إيداعا أو سحب هذا المبلغ من البنك، ما يعد مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

ملف جزائي أنجز في حق المعنية بالأمر مع حجز المبلغ السالف الذكر ،وتحويلها إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.