حجز أزيد من 4040 قارورة خمر في سوق أهراس

تمكنت الفرقة المتنقلة لجمارك سوق أهراس بتاريخ 31ديسمبر 2017 وعلي الساعة 3:00 صباحا إثر كمين بالطريق الوطني رقم16 لبلدتي عين سنور.

من حجز كمية معتبرة من الشروبات الكحولية كانت على متن شاحنة من نوع جاك مموهة بصناديق فارغة، كان بصدد اغراق السوق المحلية بها.

وهذا تزامنا مع الإحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، حيث قدرت الكمية بـ 4040 قارورة خمر، بقيمة436.000دج.

كما تم حجز شاحنة نوع جاك ب1.500.000دج، فيما قدرت الغرامة الجمركية ب19.368.000دج.

وقد سلمت المحجوزات للقابض الرئيسي للجمارك، ومتابعة المخالف أمام الجهات القضائية المختصة.