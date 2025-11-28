حجز أزيد من 43 ألف قرص مهلوس بالمسيلة

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، وبالتنسيق الميداني مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب 43.800 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم العثور على الكمية مخبأة داخل حقيبتين بالصندوق الخلفي لسيارة سياحية.

وأسفرت العملية عن حجز البضاعة المحظورة ووسيلتي النقل المستعملتين. وتوقيف 5 مخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المشتركة لمختلف الأسلاك الأمنية، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية. الهادفة إلى ردع ومكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظاً على الصحة والأمن العموميين.