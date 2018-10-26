حجز أزيد من 45 كلغ “زطلة” في قسنطينة

ضبطت مفرزة الجيش الوطني الشعبي، أزيد من 45 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ33200 دينار بقسنطينة.

كما مكنت العملية من حجز 8316 لترا من الوقود بسوق أهراس وتبسة والطارف .

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم حجز ست سيارات رباعية الدفع و 6 أجهزة الكشف عن المعادن ، 6 مطارق ضاغطة .

و7 دراجات نارية، ومولديين كهربائين و750 غراما من الديناميت و(51) طن من المواد الغذائية بعين قزام .

وفي عملية أخرى تمكنت ذات المصالح من توقيف 92 مهاجرا ،غير شرعي من جنسيات مختلفة في كل من عين قزام،والغزوات ومستغانم وعين تموشنت.

كما حجزت المفرزة أمس، كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة بتمنراست.

في حين أوقفت مفرزة أخرى عنصر دعم و إسناد للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت.