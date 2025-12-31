حجز أزيد من 453 ألف قرص “إكستازي” بميناء وهران

تمكّن أعوان مفتشية الأقسام للجمارك بوهران - ميناء، وبالتنسيق المحكم مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع “إكستازي”، قُدّرت بـ 453.500 قرص.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه خلال معالجة رحلة بحرية قادمة من مدينة ألميريا الإسبانية، تم حجز كمية الأقراص المذكورة. والتي كانت مخبأة بإحكام داخل عربتين تم حجزهما أيضًا.

كما أسفرت العملية كذلك عن توقيف المشتبه فيهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة طبقًا للإجراءات القانونية. المعمول بها، لاستكمال مجريات التحقيق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور